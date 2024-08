Vor den geplanten Verhandlungen zwischen Israel und den radikalislamischen Hamas in Katar haben mehrere Botschafter für eine Freilassung der Geiseln und eine Waffenruhe im Gazastreifen appelliert. Auch der deutsche Botschafter äußerte sich.

red/AFP 14.08.2024 - 20:20 Uhr

Vor neuen für Donnerstag geplanten Verhandlungen in Katar zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas haben die Botschafter Deutschlands, Großbritanniens und der USA für eine Freilassung der Geiseln und eine Waffenruhe im Gazastreifen appelliert. Es gebe derzeit „keine wichtigere Pflicht“ als alle von der Hamas festgehaltenen Geiseln „so schnell wie möglich“ nach Hause zu bringen, sagte der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, am Mittwoch vor Journalisten in Tel Aviv.