Israel will seine „roten Linien“ in Syrien auch mit Gewalt durchsetzen. Hierzu gehört laut Regierungschef auch die Demilitarisierung des Gebiets südlich von Damaskus.

red/dpa 17.07.2025 - 17:20 Uhr

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will keine syrischen Regierungstruppen südlich der Hauptstadt Damaskus zulassen. „Wir werden syrischen Streitkräften nicht erlauben, in die Region südlich von Damaskus einzudringen“, sagte Netanjahu in einer Videoansprache. Eine weitere rote Linie sei „der Schutz unserer Brüder, der Drusen“. Israel werde weiterhin militärische Mittel einsetzen, um seine roten Linien durchzusetzen, betonte Netanjahu.