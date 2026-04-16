Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah dauert an. Es gibt Berichte über eine mögliche Waffenruhe. Derweil gibt Israels Premier der eigenen Armee neue Anweisungen.

dpa 16.04.2026 - 04:23 Uhr

Tel Aviv/Beirut - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lässt im Kampf gegen die libanesische Hisbollah-Miliz eine Sicherheitszone im nördlichen Nachbarland ausweiten. Er habe die israelischen Streitkräfte angewiesen, die Sicherheitszone im Süden des Libanons weiter auszudehnen, sagte Netanjahu laut einer Mitteilung seines Büros. Parallel dazu führe man Verhandlungen mit dem Libanon. Das israelische Sicherheitskabinett wollte laut Medien am Mittwochabend über eine Waffenruhe beraten. Die Sitzung sei aber ohne Beschluss beendet worden, schrieb "Axios"-Reporter Barak Ravid auf X.