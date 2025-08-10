Die geplante Einnahme der Stadt Gaza durch das Militär wirft viele Fragen auf. Regierungschef Netanjahu beantwortet sie mit seinen Losungen nicht - drängt aber auf Tempo.
10.08.2025 - 21:37 Uhr
Jerusalem - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will den Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen "so schnell wie möglich" beenden. "Deshalb habe ich die israelischen Streitkräfte angewiesen, den Zeitplan für die Einnahme der Stadt Gaza abzukürzen", sagte er nach Angaben der "Times of Israel" in einer Pressekonferenz für israelische Medien in Jerusalem.