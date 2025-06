Regierung ruft Ausnahmezustand in Israel aus

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat für sein Land den Ausnahmezustand ausgerufen. Nach einem "Präventivschlag" gegen den Iran sei "in unmittelbarer Zukunft" mit einem Raketen- und Drohnenangriff auf Israel zu rechnen, sagte Katz in der Nacht nach Angaben der "Times of Israel".

dpa 13.06.2025 - 02:28 Uhr

Tel Aviv -