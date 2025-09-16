Im Streit um die Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest droht nun auch Spanien als einer der fünf wichtigsten Geldgeber mit Boykott. Der öffentlich-rechtliche Sender RTVE kündigte an, dem ESC in Wien im Mai nächsten Jahres fernzubleiben, falls Israel nicht vom Wettbewerb ausgeschlossen wird.

Madrid - Im Streit um die Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest droht nun auch Spanien als einer der fünf wichtigsten Geldgeber mit Boykott. Der öffentlich-rechtliche Sender RTVE kündigte an, dem ESC in Wien im Mai nächsten Jahres fernzubleiben, falls Israel nicht vom Wettbewerb ausgeschlossen wird.