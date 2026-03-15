Der Iran-Krieg geht in die dritte Woche. US-Präsident Trump will, dass die Straße von Hormus wieder sicher befahrbar wird. Andere Länder sollen Kriegsschiffe schicken. In Teheran sorgt das für Spott.
Palm Beach/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat militärische Hilfe vieler Länder zur gemeinsamen Sicherung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus in Aussicht gestellt - ohne konkret zu werden. "Viele Länder – insbesondere diejenigen, die von Irans versuchter Blockade der Straße von Hormus betroffen sind – werden gemeinsam mit den Vereinigten Staaten Kriegsschiffe entsenden, um sie offen und sicher zu halten", schrieb er auf der Plattform Truth Social. Die iranische Führung verspottete dies als Hilferuf.