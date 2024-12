Bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago beantwortet der designierte US-Präsident erstmals ausführlich Fragen von Journalisten. Auch die Lage in Nahost ist ein Thema.

dpa 16.12.2024 - 19:51 Uhr

Washington - Nach dem Umsturz in Syrien sieht der designierte US-Präsident Donald Trump das Nachbarland Türkei in einer Schlüsselrolle. "Niemand weiß, was mit Syrien passieren wird", sagte der Republikaner bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. "Ich glaube, die Türkei wird den Schlüssel zu Syrien halten."