Trump will Menschen aus Gaza in arabische Länder bringen

Der Gazastreifen ist weitgehend zerstört. US-Präsident Trump spricht sich dafür aus, die notleidenden Menschen in arabische Staaten zu bringen.

dpa 26.01.2025 - 04:42 Uhr

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, den weitgehend zerstörten Gazastreifen zu räumen und die dort lebenden Palästinenser in arabischen Ländern unterzubringen. Er wolle, dass Ägypten und Jordanien Menschen aufnähmen, sagte Trump an Bord der Regierungsmaschine Air Force One laut mitreisenden Journalisten. Man spreche von anderthalb Millionen Menschen, "und wir säubern das Gebiet einfach gründlich".