UNRWA-Chef erinnert an das Leiden in Gaza

Die Welt schaut mit Sorge auf den Krieg zwischen Israel und dem Iran. Aber auch in Gaza leiden die Menschen weiter. Der Chef einer Hilfsorganisation hat eine einfache Forderung.

dpa 16.06.2025 - 11:29 Uhr

Gaza/Tel Aviv - Der Krieg zwischen Israel und dem Iran hat die weiter katastrophale Lage der Menschen im Gazastreifen in den Hintergrund gerückt. Doch die Tragödie dort gehe unvermindert weiter, warnte der Chef des Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini. "Es ist Zeit für einen dauerhaften Frieden in Gaza und der gesamten Region", schrieb der UN-Funktionär, der sich in einem Interview einmal als "naiver Optimist" beschrieben hat.