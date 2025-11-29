Erstmals spricht eine von der Hamas kontrollierte Behörde von mehr als 70.000 Toten im Gaza-Krieg. Vereinzelt gibt es trotz Waffenruhe noch neue Opfer. Außerdem werden noch immer Leichen geborgen.

dpa 29.11.2025 - 15:59 Uhr

Gaza - Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind in den zwei Jahren des Gaza-Kriegs rund 70.100 Palästinenser ums Leben gekommen. Die Zahl, die nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheidet und derzeit nicht unabhängig überprüft werden kann, liegt damit erstmals über der Marke von 70.000 Toten. Schätzungen gehen sogar von deutlich höheren Totenzahlen aus.