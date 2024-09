WHO: Bislang 187.000 Kinder in Gaza gegen Polio geimpft

Die erste Phase der Impfkampagne im Gazastreifen ist beendet. Laut Unicef wurden bislang die vereinbarten Kampfpausen eingehalten. Ab Donnerstag sollen Impfungen auch im Süden des Gebiets beginnen.

dpa 04.09.2024 - 14:13 Uhr

Gaza - In den ersten drei Tagen der Polio-Impfkampagne im Gazastreifen sind bereits mehr als 187.000 Kinder unter zehn Jahren geimpft worden. "Die erste Phase der Polio-Impfung in Zentral-Gaza ist abgeschlossen", schrieb der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf der Plattform X.