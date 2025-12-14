Im von Israel besetzten Westjordanland kommt es seit gut zwei Jahren verstärkt zu Gewalt. Bei einem neuen Vorfall wird ein Jugendlicher erschossen.

Bei einem neuen Zwischenfall im nördlichen Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 16-Jähriger von israelischen Soldaten erschossen worden. Das Militär teilte mit, er habe am Samstagabend nordwestlich der Stadt Dschenin einen Sprengsatz auf Truppen geworfen. „Die Soldaten reagierten mit Feuer und schalteten den Terroristen aus“, hieß es weiter in der Mitteilung. Unter den Soldaten gebe es keine Verletzten.

Die palästinensische Autonomiebehörde bestätigte heute den Tod des Jugendlichen, der aus einer nahegelegenen Ortschaft stamme. Seine Leiche werde weiterhin von der Armee festgehalten.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 kam es im Westjordanland auch verstärkt zu Gewalt. Die israelische Armee geht dort immer wieder mit Großeinsätzen gegen militante Palästinenser vor. Binnen zwei Jahren sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah mehr als 1.000 Palästinenser im Westjordanland getötet worden.

Gleichzeitig kommt es verstärkt zu Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser. Nach palästinensischen Angaben attackierten Siedler am Samstagabend ein Dorf nahe Jericho im südlichen Westjordanland und heute ein Dorf nahe Ramallah. Dabei gab es demnach Verletzte und palästinensischer Besitz wurde beschädigt. Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. ﻿