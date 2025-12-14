Im von Israel besetzten Westjordanland kommt es seit gut zwei Jahren verstärkt zu Gewalt. Bei einem neuen Vorfall wird ein Jugendlicher erschossen.
14.12.2025 - 09:29 Uhr
Bei einem neuen Zwischenfall im nördlichen Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 16-Jähriger von israelischen Soldaten erschossen worden. Das Militär teilte mit, er habe am Samstagabend nordwestlich der Stadt Dschenin einen Sprengsatz auf Truppen geworfen. „Die Soldaten reagierten mit Feuer und schalteten den Terroristen aus“, hieß es weiter in der Mitteilung. Unter den Soldaten gebe es keine Verletzten.