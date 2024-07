Das Palästinenserhilfswerk geriet Anfang des Jahres in die Schlagzeilen. Israel warf der UN-Organisation vor, von der islamistischen Hamas unterwandert zu sein.

red/dpa 19.07.2024 - 13:30 Uhr

Großbritannien will die Finanzierung des Palästinenserhilfswerks UNRWA wieder aufnehmen. Wie das Außenministerium in London mitteilte, sollen 21 Millionen Pfund (knapp 25 Millionen Euro) an Hilfsgeldern freigegeben werden für die Arbeit der UN-Organisation im Gazastreifen und die Bereitstellung von Grundversorgung in der Region.