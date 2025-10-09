Israel und die Hamas haben das Abkommen für eine erste Waffenruhe im Gazastreifen unterzeichnet. Es sieht Geisel- und Häftlingsfreilassungen sowie Hilfslieferungen vor.

red/afp 09.10.2025 - 15:40 Uhr

Die Vereinbarung zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zur ersten Phase einer Waffenruhe im Gazastreifen ist nach Angaben der israelischen Regierung offiziell unterzeichnet worden. Die endgültige Version des Abkommens „zur Freilassung aller Geiseln“ sei am Donnerstagmorgen „von allen Parteien“ in Ägypten unterzeichnet worden, sagte eine Regierungssprecherin.