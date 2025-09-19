Die israelische Armee kündigt „beispiellose Gewalt“ in Gaza an und fordert die Bewohner zur Flucht in den Süden auf.
19.09.2025 - 12:48 Uhr
Die israelische Armee hat im Zuge ihrer Bodenoffensive in der Stadt Gaza einen Fluchtkorridor gesperrt und die Bewohner unter Androhung „beispielloser Gewalt“ zur Flucht in den Süden über eine Alternativroute aufgerufen. Da der 48 Stunden zuvor vorübergehend geöffnete Korridor Salah al-Din fortan gesperrt sei, führe die einzige Fluchtroute in den Süden durch die Al-Raschid-Straße, erklärte Militärsprecher Avichay Adraee am Freitag im Onlinedienst X.