„Verhungern ist Kriegsverbrechen“: Über 100 Hilfsorganisationen fordern dringend Zugang zum Gazastreifen. Sie sprechen sich für eine UN-geführte Hilfsmission aus.

red/KNA 23.07.2025 - 08:39 Uhr

Mehr als 100 Organisationen haben erneut freien Hilfszugang zum Gazastreifen gefordert. Wegen der Blockade blieben Tonnen von Nahrung, Wasser, medizinischen Gütern und Treibstoff ungenutzt in Lagerhäusern außerhalb von Gaza, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Appell an die Staatengemeinschaft. "Die Beschränkungen, Verzögerungen und Zersplitterung durch die Totalbelagerung der israelischen Regierung haben Chaos, Hunger und Tod verursacht."