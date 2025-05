Bei den Kämpfen im Küstengebiet kommen immer wieder auch Unbeteiligte ums Leben. Berichten zufolge will das israelische Sicherheitskabinett am Sonntag über die Ausweitung der Einsätze entscheiden.

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge wieder mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zehn Palästinenser wurden getötet, als das Haus einer Familie in Al-Bureidsch im Zentrum des Gebiets getroffen wurde, wie Mitarbeiter des nahe gelegenen Al-Aksa-Krankenhauses in Deir al-Balah mitteilten. Unter den Opfern sollen demnach auch Minderjährige sein. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zunächst sieben Tote.

Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

In sozialen und palästinensischen Medien verbreitete Aufnahmen zeigen, wie Helfer nach dem Angriff in der Nacht unter Trümmern nach Verschütteten suchen und die Leiche eines jungen Mannes in eine Decke hüllen. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht verifiziert werden.

Israelisches Militär äußerte sich nicht zu dem Vorfall

Bei einem Angriff Israels auf eine Wohltätigkeitsküche in der Stadt Gaza seien zudem weitere sechs Palästinenser getötet worden, hieß es aus medizinischen Kreisen in dem Küstengebiet. Auch diese Angaben konnten zunächst nicht überprüft werden. Das israelische Militär äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.

Laut Wafa gab es zudem weitere Angriffe Israels in dem Gebiet, einige von ihnen tödlich. Die palästinensische Nachrichtenagentur berichtete, bei einem Drohnenangriff seien am Vormittag mindestens sieben Menschen in der Stadt Beit Lahia im Norden des Küstenstreifens getötet worden. Zudem habe es Verletzte gegeben, als ein Zelt getroffen worden sei. Darin waren palästinensischen Angaben zufolge Menschen versammelt, die um getötete Angehörige trauerten. Das israelische Militär teilte auf Anfrage mit, den Bericht zu prüfen.

Israels Sicherheitskabinett will laut Medienberichten am Sonntag über eine mögliche Verschärfung der Einsätze im Gazastreifen entscheiden. Mehrere Reservistenbrigaden sollen dafür mobilisiert werden, wie das Nachrichtenportal „walla.co.il“ schrieb. Medien hatten bereits am Freitag mit einer diesbezüglichen Entscheidung gerechnet. Israel will nach eigenen Angaben mit den Angriffen den Druck auf die Hamas erhöhen, damit diese einer Freilassung weiterer Geiseln zustimmt.