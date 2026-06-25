Die Ölpreise sind zuletzt kräftig gesunken. Davon profitieren Autofahrer und Heizölkunden - und möglicherweise noch mehr Verbraucher.
25.06.2026 - 13:00 Uhr
Frankfurt/Main - Seit Anfang des Monats kennen die Ölpreise auf dem Weltmarkt nur eine Richtung: nach unten. In den vergangenen zwei Wochen hat sich die Talfahrt beschleunigt. Der für den europäischen Markt wichtige Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee fiel zeitweise auf 72,24 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das ist der tiefste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar.