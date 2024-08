Noch immer sind nicht alle Einzelheiten geklärt, wie der Hamas-Auslandschef in einem gesicherten Gebäude im Iran ermordet werden konnte. Ein Zeitungsbericht liefert neue Details. Nun soll es erste Festnahmen geben.

red/dpa 03.08.2024 - 15:00 Uhr

Im Iran sind nach dem tödlichen Anschlag auf den politischen Anführer der Hamas, Ismail Hanija, in der Hauptstadt Teheran einem Medienbericht zufolge mehr als zwei Dutzend Personen verhaftet worden. Wie die „New York Times“ unter Berufung auf zwei mit den Ermittlungen vertraute Iraner berichtete, befinden sich unter den Festgenommen ranghohe Geheimdienstoffiziere, Militärbeamte und Mitarbeiter eines vom Militär betriebenen Gästehauses in Teheran, in dem Hanija in der Nacht zum Mittwoch einem Anschlag zum Opfer fiel. Die palästinensische Islamistenorganisation Hamas und der Iran beschuldigen Israel und drohen mit Vergeltung. Israel hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.