In Gaza eskaliert die humanitäre Katastrophe. Kinder sind am härtesten betroffen. Eine Ärztin von „Ärzte ohne Grenzen“ schildert die dramatische Lage vor Ort.
Als im Jahr 2015 der leblose Körper des zweijährigen syrischen Jungen Alan Kurdi an der türkischen Mittelmeerküste angeschwemmt wurde, erschütterte dies die Welt. Zehn Jahre später erreichen uns erneut schockierende Bilder – diesmal aus dem Gazastreifen. Sie zeigen Säuglinge und Kleinkinder, die völlig abgemagert oder an Mangelernährung gestorben sind. Doch anstatt Mitgefühl oder Empörung zu zeigen, wird die Echtheit der Fotos angezweifelt. Der Zustand der Kinder wird damit erklärt, dass sie ohnehin an Vorerkrankungen wie Mukoviszidose gelitten hätten. Als sei eine Vorerkrankung die Ursache für die Mangelernährung oder den Tod.