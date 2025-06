Nahtoderfahrung eines Stuttgarters: Was erlebt man, wenn man dem Tod nahe ist?

Bei einer Zigarette kippt Maurice um, röchelt und zittert. Er ist sich sicher, dass er sterben wird. Was er dabei erlebt, verändert sein Leben.

Was erlebt man, wenn man dem Tod nahe ist?

Maurice raucht mit seiner Partnerin eine Zigarette auf dem Balkon, zieht den Qualm routinemäßig ein und haucht ihn in den kühlen Juli-Abendhimmel. Es hätte ein gemütlicher Tagesausklang sein können mit Gesprächen über die Hochzeit von Freunden, die am nächsten Tag ansteht. Dann kippt Maurice’ Körper nach vorne, der Kopf knallt auf den Boden. Er röchelt und zittert auf dem Balkon, der Zigarettendunst ist noch kaum verzogen. Bis der Körper irgendwann ganz schlapp macht. Maurice liegt regungslos da. Seine Partnerin ist in Panik. Das ist zumindest die Außenperspektive.