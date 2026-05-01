Das Deutschlandticket wird drei Jahre alt - am Tag, an dem der Tankrabatt gilt. Umweltverbänden kritisieren die Maßnahme. Was sie wollen.
01.05.2026 - 04:15 Uhr
Berlin - Drei Jahre nach Einführung des Deutschlandtickets fordern Kommunen sowie Verbände einen Ausbau des Nah- und Regionalverkehrs in Deutschland. "Bund und Länder müssen den angekündigten Modernisierungspakt für den ÖPNV endlich umsetzen", sagte Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, der Deutschen Presse-Agentur. "Es gilt, zusammen mit den Verkehrsverbünden und kommunalen Unternehmen den Fahrgästen ein Deutschlandangebot zu machen: mit mehr Linien, dichteren Takten und zusätzlichen Mobilitätsangeboten."