Der Betrieb der Schönbuchbahn stabilisiert sich. Landrat Roland Bernhard hofft, dass die Züge zwischen Böblingen und Dettenhausen noch im Sommer alle Viertelstunde fahren können.
07.04.2026 - 14:21 Uhr
Laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt fährt die krisengebeutelte Schönbuchbahn nun stabil alle halbe Stunde. Roland Bernhard, Böblinger Landrat und Zweckverbandsvorsitzender Schönbuchbahn, ist „verhalten optimistisch“, dass die Züge zwischen Böblingen und Dettenhausen noch im Sommer zum regulär vorgesehenen 15-Minuten-Takt übergehen können.