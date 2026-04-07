Der Betrieb der Schönbuchbahn stabilisiert sich. Landrat Roland Bernhard hofft, dass die Züge zwischen Böblingen und Dettenhausen noch im Sommer alle Viertelstunde fahren können.

Laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt fährt die krisengebeutelte Schönbuchbahn nun stabil alle halbe Stunde. Roland Bernhard, Böblinger Landrat und Zweckverbandsvorsitzender Schönbuchbahn, ist „verhalten optimistisch“, dass die Züge zwischen Böblingen und Dettenhausen noch im Sommer zum regulär vorgesehenen 15-Minuten-Takt übergehen können.

Die Eisenbahnaufsicht überprüft den Verschleiß an den Rädern Derzeit stünden acht Nexio-Fahrzeuge zur Verfügung, von denen sechs im Einsatz seien. Die beiden anderen Züge dienten als Reserve bei Instandhaltungen. Für den 15-Minuten-Takt auf der Schiene braucht es alle zwölf bestellten Fahrzeuge. Dass diese derzeit noch nicht alle einsatzbereit sind, liege an einer Auflage der Eisenbahnaufsicht. Sie hat zum Inhalt, dass die Raddurchmesser, die neu bei 640 Millimetern liegen, nicht unter 633 Millimeter fallen dürfen – also eine „Verschleißtoleranz“ von sieben Millimetern. Alle 14 Tage müsse gemessen werden.

Der entsprechende Nachweis sei nun Ende März an die Landeseisenbahnaufsicht übergeben worden. Roland Bernhard sieht damit eine wichtige Hürde genommen: „Mit der Einreichung des letzten Nachweises hoffen wir, noch im Sommer mit der Bahn im Viertelstundentakt zu fahren“, sagt der Landrat. Die Behörde habe nun vier Monate Zeit, die Unterlagen zu prüfen und die Auflage dann aufzuheben. Damit käme die grundsätzlich bestehende Vorgabe zum Einsatz, die eine Verschleißtoleranz von 60 Millimetern beinhalte.

Busverkehr pendelt zu Schulzeiten im Viertelstundentakt

Anfang Februar hatte es ein Krisengespräch zwischen Landrat Roland Bernhard, Vertretern des Zweckverband und dem spanischen Zughersteller CAF gegeben. Zuvor war der Bahnbetrieb wegen der für die Fahrgäste unzumutbaren Zustände zwischenzeitlich komplett eingestellt worden. Immer wieder hatte es kurzfristig Ausfälle bei den neuen Elektrotriebwagen gegeben. Mit einem zusätzlichen Busverkehr wird in den Schulzeiten der 15-Minuten-Takt ebenfalls angeboten.