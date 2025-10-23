Nahverkehr in der Region Stuttgart Region hat neuen „Mister S-Bahn“
Seit 2002 hat Jürgen Wurmthaler für die Region Stuttgart den S-Bahnverkehr geplant. Nun geht er in den Ruhestand. Der Nachfolger muss sich um einen neuen S-Bahnvertrag kümmern.
Die Titel kommt etwas sperrig daher: Leitender Direktor für Wirtschaft und Infrastruktur des Verbands Region Stuttgart. Für viele ist es schlicht „Mister S-Bahn“, weil sich der Stelleninhaber vor allem um den Betrieb und den Ausbau des S-Bahnangebots kümmert. Von 1. Januar an ist diese mit Blick auf den Zustand der S-Bahn herausfordernde Stelle neu besetzt.