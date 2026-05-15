Nahverkehr in Heimsheim Mehr Sicherheit für Schüler und beeinträchtigte Menschen
Am östlichen Ortsausgang sollen zwei Haltestellen barrierefrei werden. Wird auch das Tempolimit abgesenkt?
Am östlichen Ortsausgang sollen zwei Haltestellen barrierefrei werden. Wird auch das Tempolimit abgesenkt?
Seit Jahren versucht die Stadt Heimsheim, barrierefreie Bushaltestellen im Ort zu bauen. War ursprünglich angedacht, diese auf Höhe des Marktplatzes anzulegen, so ist das Haltestellenpaar weiter ortsauswärts gerutscht bis zum Stadtsee und dem dortigen Einkaufszentrum. Der Gemeinderat hat jetzt grünes Licht für das Vorhaben gegeben.