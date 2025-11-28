Nahverkehr in Leonberg Neuer Bus bringt Höfingen und Gebersheim zusammen
Wie aus einer Verschlechterung eine Verbesserung wird: Die gestrichene Linie ins Haldengebiet wird durch eine ersetzt, die drei Stadtteile miteinander verbindet.
Das Haldengebiet liegt zwar in der Leonberger Innenstadt und ist ein großes Quartier. Aber der Weg von dort zum Marktplatz oder gar zum Leo-Center ist weit. Noch haben insbesondere viele ältere Anwohner die Möglichkeit, mit der Buslinie 643 direkt in die Altstadt oder zum Bahnhof zu kommen. Doch zum Jahreswechsel ist Schluss damit: Die Stadt hat die Durchführung des Linienbetriebs im Stadtgebiet an den Landkreis Böblingen übertragen. Und der stellt die Direktlinie zum 1. Januar ein.