Um den ÖPNV zu stärken, gewährt die Stadt Sindelfingen anlässlich der „VfB im Ländle-Sommertour“ sowie des Sindelfinger Sommer-Weinfests an zwei Wochenenden eine kostenfreie Nutzung.
29.06.2026 - 13:54 Uhr
Die Stadt Sindelfingen sendet ein Mobilitäts-Signal an die Bevölkerung: Von Samstag, 4. Juli, 0 Uhr, bis Sonntag, 5. Juli, 2 Uhr, sowie von Freitag, 17. Juli, 0 Uhr, bis Sonntag, 19. Juli, 2 Uhr, kann der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) kostenfrei genutzt werden. Während der genannten Zeiträume können alle Buslinien im gesamten Stadtgebiet Sindelfingen einschließlich der Stadtteile Maichingen und Darmsheim sowie im Stadtgebiet Böblingen einschließlich Dagersheim kostenlos genutzt werden.