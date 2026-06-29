Um den ÖPNV zu stärken, gewährt die Stadt Sindelfingen anlässlich der „VfB im Ländle-Sommertour“ sowie des Sindelfinger Sommer-Weinfests an zwei Wochenenden eine kostenfreie Nutzung.

Die Stadt Sindelfingen sendet ein Mobilitäts-Signal an die Bevölkerung: Von Samstag, 4. Juli, 0 Uhr, bis Sonntag, 5. Juli, 2 Uhr, sowie von Freitag, 17. Juli, 0 Uhr, bis Sonntag, 19. Juli, 2 Uhr, kann der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) kostenfrei genutzt werden. Während der genannten Zeiträume können alle Buslinien im gesamten Stadtgebiet Sindelfingen einschließlich der Stadtteile Maichingen und Darmsheim sowie im Stadtgebiet Böblingen einschließlich Dagersheim kostenlos genutzt werden.

Darüber hinaus ist die Fahrt in der 2. Klasse mit der S-Bahn-Linie S 60 zwischen Böblingen und Maichingen Nord sowie mit der S-Bahn-Linie S 1 zwischen den Stationen Goldberg und Hulb kostenfrei. Innerhalb dieses Geltungsbereichs ist während der Aktionszeiträume kein Fahrschein erforderlich.

Mit dem kostenlosen ÖPNV-Angebot möchte die Stadt Sindelfingen den Umstieg auf Bus und Bahn erleichtern und den öffentlichen Nahverkehr gezielt stärken. Anlass sind die „VfB im Ländle-Sommertour 2026“ am Samstag, 4. Juli, sowie das Sindelfinger Sommer-Weinfest am Freitag, 17. Juli, und Samstag, 18. Juli. Aufgrund der Veranstaltungen ist insbesondere in der Innenstadt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und einer angespannten Parksituation zu rechnen.

Die Stadt Sindelfingen lädt alle Besucherinnen und Besucher ein, das kostenfreie Angebot zu nutzen und bequem sowie umweltfreundlich mit Bus und S-Bahn zu den Veranstaltungen anzureisen.