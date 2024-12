Baustelle legt Ticketentwerter an der S-Bahn lahm

Nahverkehr in Stuttgart

Wer mit einem Papierfahrschein die S-Bahn benutzt, muss das Ticket am Automat entwerten. Doch am Hauptbahnhof ist die Anlage bei Bauarbeiten beschädigt worden. Ein Schild, das auf Ersatz hinweisen sollte, wurde zerstört.

Christian Milankovic 06.12.2024 - 13:58 Uhr

Teile der Fahrkartenentwerter an der S-Bahnstation Hauptbahnhof, an denen Papierfahrscheine vor dem Einsteigen in die Züge gestempelt werden müssen, sind derzeit außer Betrieb. Fahrgäste, die den Abgang auf Höhe des Polizeipostens von der Verteilerebene der Klett-Passage hinunter zum S-Bahnsteig nutzen, können dort ihre Tickets nicht entwerten. Wer trotzdem zusteigt, ist ohne gültiges Ticket unterwegs und riskiert ein Bußgeld.