Nahverkehr in Stuttgart Ungewöhnliche Formen beim neuen Busdepot
Nach dem verheerenden Feuer vor vier Jahren ist der erste Teil des Neubaus der SSB in Gaisburg wieder in Betrieb. Als Vorbild für den Brandschutz dient das VfB-Stadion.
Von einer „Schachtel“ können keine Rede sein, ist der zuständige Bau-Projektleiter der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), Clemens Müller überzeugt, daher habe man sich bereits im Laufe der Planungen für den Begriff der Module entschieden. Gemeint ist dabei die Bauweise der Hallen im Busdepot am Gaskessel in Gaisburg. Fast genau vier Jahre nach einem verheerenden Feuer ging nun der erste Teil des Neubaus in Betrieb. Ein besonderes Augenmerk gilt natürlich dem Brandschutz.