Nahverkehr in Stuttgart

Die Sanierung des S-Bahnnetzes in Stuttgart verlangt den Fahrgästen viel ab. Von kommenden Montag an fahren für drei Wochen keine Bahnen zum Flughafen und nach Filderstadt. Die Strecke war zuletzt im Juli gesperrt.

Christian Milankovic 04.09.2024 - 13:04 Uhr

Noch wenige Tage, dann endet die sommerliche Sperrung des zentralen Abschnitts im Stuttgarter S-Bahnnetz in der Innenstadt – aber keineswegs der Baumarathon an den Gleisen, der Fahrgäste häufig zum Umstieg auf Ersatzbusse zwingt. Von Montag, 9. September, an sperrt die Bahn drei Wochen lang die Strecke von Stuttgart-Vaihingen zum Flughafen und nach Filderstadt. Betroffen sind die S-Bahnlinien 1, 2 und 3, die auch auf den weiterhin betriebenen Streckenabschnitten nur eingeschränkt fahren.