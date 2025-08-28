Reparatur dauert an: An Haltestelle in Stuttgart werden seit Monaten keine Abfahrtszeiten angezeigt

Wann kommt der nächste Bus an? Diese Frage können sich Fahrgäste seit kurzer Zeit wieder in Stuttgart mit einem Blick zu den rund 300 Haltestellenschildern beantworten. Die Einblendung „Bitte Aushangfahrplan beachten oder Fahrplanauskunft nutzen!“ ist endlich Geschichte, stattdessen funktioniert die dynamische Fahrgastinformation wieder. Die Anzeige war rund eineinhalb Monate aufgrund eines Softwarefehlers außer Betrieb.

Fahrgäste werden lange vertröstet An der Haltestelle Stadtbibliothek ist der allgemeine Text jedoch noch immer zu lesen. Allerdings ist die Anzeige nicht in das Schild der Bushaltestelle integriert, sondern, wie bei Stadtbahnen üblich, separat angebracht. „Wartende Fahrgäste, die mit der Linie 44 in Richtung Hauptbahnhof wollen, werden dort seit circa sieben Jahre von einer nicht korrekten Anzeige vertröstet“, sagt ein Pendler, der regelmäßig mit Bus und Bahn unterwegs ist und dort ein- und aussteigt. SSB-Sprecherin Birgit Kiefer relativiert die Ausfallzeit etwas. „Laut unserer Fahrgastinformation ist der Anzeiger seit dem 21. November 2024 defekt. Die zuständigen Kollegen sind an einer Wiederinbetriebnahme des Anzeigers dran“, betont sie.

Zehn Monate ist die Anzeige also mindestens außer Betrieb. Und es könnte noch ein wenig dauern, bis die Wartezeit bis zur Abfahrt wieder angegeben wird. „Das Problem an dem Anzeiger bei der Haltestelle Stadtbibliothek konnte bisher leider nicht ausfindig gemacht werden“, sagt die SSB-Sprecherin. Man habe bereits Bauteile getauscht und sich danach auf mögliche Fehler bei der Datenversorgung konzentriert.

SSB-Sprecherin bedauert Ausfall

„Auch die Kabelanbindung wurde überprüft. Aktuell liegt der Fokus auf dem LTE-Router, für den höhere Auflagen zu beachten sind, da die SSB als kritische Infrastruktur gilt. Neue LTE-Router werden aktuell beschafft und konfiguriert“, so Kiefer. „Wir bedauern, dass unsere Kunden durch den Ausfall nicht den üblichen, von der SSB angestrebten Komfort geboten bekommen und arbeiten an der Wiederherstellung. Die Echtzeitdaten sind in der Zwischenzeit noch über die Apps einsehbar.“