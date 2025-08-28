Reparatur dauert an An Haltestelle in Stuttgart werden seit Monaten keine Abfahrtszeiten angezeigt
28.08.2025 - 14:30 Uhr
Wann kommt der nächste Bus an? Diese Frage können sich Fahrgäste seit kurzer Zeit wieder in Stuttgart mit einem Blick zu den rund 300 Haltestellenschildern beantworten. Die Einblendung „Bitte Aushangfahrplan beachten oder Fahrplanauskunft nutzen!“ ist endlich Geschichte, stattdessen funktioniert die dynamische Fahrgastinformation wieder. Die Anzeige war rund eineinhalb Monate aufgrund eines Softwarefehlers außer Betrieb.