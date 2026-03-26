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  4. Umstellung auf Sommerzeit – Wie fahren Bus und Bahn?

Nahverkehr in Stuttgart Umstellung auf Sommerzeit – Wie fahren Bus und Bahn?

Nahverkehr in Stuttgart: Umstellung auf Sommerzeit – Wie fahren Bus und Bahn?
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Wer hat an der Uhr gedreht? In der Nacht auf Sonntag, 23. März, wird die Uhr von 2 auf 3 Uhr umgestellt. Foto: dpa

Während die Nachtbusse weiter nach der Winterzeit fahren, werden die Uhren bei Bus und Bahn umgestellt. Die S-Bahn bleibt dennoch im Takt, hingegen fallen Regionalzüge aus.

Immer am letzten Wochenende im März ist es wieder soweit: Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. In diesem Jahr wird die Uhr in der Nacht auf Sonntag, 29. März, von 2 auf 3 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Damit geht die Zeit dazwischen einfach verloren. Wer dies mitten in der Nacht einfach im eigenen Bett verschläft, muss am nächsten Morgen einzig seinen eigenen Bio-Rhythmus neu einstellen. Für Nachtschwärmer zählen hingegen die richtigen Abfahrtszeiten. Was gilt es daher beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) bei Bus und Bahn in der Region Stuttgart zu beachten?

 

Nachtbusse

Auf die Abfahrtszeiten der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat die Zeitumstellung keine Auswirkung. Die Nachtbusse der Linien N1 bis N10 in der Landeshauptstadt fahren die ganze Nacht über ab dem Schlossplatz nach der Winterzeit. Gleiches gilt auch für die Nachtbusse und Linientaxis in den zum VVS gehörenden Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis.

S-Bahn

Auch die Fahrgäste der S-Bahn macht sich die Zeitumstellung hinsichtlich des Fahrangebots nicht bemerkbar. Das heißt der Takt bleibt gleich, kein Zug fällt aus. Wer zur gewohnten Abfahrtszeit am Bahnsteig steht, wird wie gewohnt auch nach Hause kommen. Dabei dürfen sich die Fahrgäste auch nicht durch die Zeitumstellung, die von Winter- auf Sommerzeit umgestellt wird, verwirren lassen.

Regionalzüge

Anders verhält es sich hingegen bei den Regionalzügen. Denn diese verkehren in der Nacht auf Sonntag bis 2 Uhr regulär nach der Winterzeit, ab 3 Uhr dann aber nach der Sommerzeit. Dadurch kommt es zu Zuganpassungen, weist die VVS hin. Es fallen in dieser Stunde die Züge aus.

  • MEX12 (Heilbronn – Stuttgart): Heilbronn ab 1.11 und 3.11 Uhr in Richtung Stuttgart, Stuttgart ab 0.19 und 3.10 Uhr nach Heilbronn.
  • MEX12 (Tübingen – Stuttgart): Tübingen ab 1.04 und 3.04 Uhr in Richtung Stuttgart, Stuttgart ab 0.48 und 3.08 Uhr nach Tübingen.
  • MEX13 (Aalen – Stuttgart): Aalen ab 0.37 und 3.37 Uhr nach Stuttgart, Stuttgart ab 1.20 und 3.20 Uhr nach Aalen.
  • RE14 (Stuttgart – Herrenberg – Horb/Freudenstadt): Herrenberg ab 0.48 und 3.48 Uhr nach Horb, Horb ab 1.42 und 3.42 Uhr nach Herrenberg.
  • MEX 16 (Stuttgart – Plochingen – Göppingen – Ulm): Geislingen ab 1.13 und 3.17 Uhr nach Stuttgart, Stuttgart ab 1.42 und 3.42 Uhr nach Geislingen.
  • MEX 17 (Stuttgart – Vaihingen(Enz) – Mühlacker – Pforzheim/Bruchsal): Pforzheim ab 1.07 und 3.07 Uhr nach Stuttgart, Stuttgart ab 0.23 und 3.07 Uhr nach Pforzheim.
  • MEX 19 (Schwäbisch Hall-Hessental – Stuttgart): Schwäbisch Hall-Hessental ab 1.47 und 4.32 Uhr nach Stuttgart, Stuttgart ab 0.34 und 3.37 Uhr nach Schwäbisch Hall-Hessental.

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