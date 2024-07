In den Sommerferien stellen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) die Stadtbahnlinie U 5 drei Wochen lang werktags ein. Am nördlichen Linienende kommt das nicht besonders gut an.

Im Ferienfahrplan, der von kommenden Donnerstag an gilt, dünnen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) das Angebot stärker aus, als es die Fahrgäste aus den vergangenen Jahren gewohnt waren. Das Nahverkehrsunternehmen begründet dies zum einen mit zahlreichen Baustellen im Netz aber auch mit der zusätzlichen Arbeitsbelastung des Fahrpersonals während der zurückliegenden Fußball-Europameisterschaft.

Drei Wochen Stillstand

Das ausgedünnte Angebot kommt erwartungsgemäß nicht besonders gut an. Die Stadtbahnlinie U 5 etwa, die wegen Bauarbeiten bis Anfang September nicht ihr südliches Ende in Leinfelden (Landkreis Esslingen) ansteuern kann, wird in der Zeit zwischen 19. August und 6. September auf ihrer ganzen Länge eingestellt. Die Züge bleiben werktags im Depot, an den Wochenenden pendeln sie im 20-Minuten-Takt zwischen Killesberg und Möhringen.

Lesen Sie auch

Kritik aus dem Einzelhandel

Am Killesberg stößt das Vorhaben auf Kritik. „Das ist eine sehr unerfreuliche Entscheidung“, sagt Birgit Greuter, Center Managerin der „Killesberghöhe“ einem Einkaufszentrum, das auf dem Gelände der ehemaligen Messe entstanden ist. „Für den Handel, das Ärztehaus, das Fitness-Center und die Anwohner ist die Stadtbahn U5 sehr wichtig“. Weil die teilweise unterirdisch gelegenen Ladenflächen sich ihren Ausgang mit der Stadtbahnhaltestelle teilen, die aber geschlossen wird, wenn der Bahnverkehr ruht, erschwere das den Zugang und irritiere die Kunden sehr, erklärt Birgit Greuter.

Sabine Mezger, Bezirksvorsteherin in Stuttgart-Nord, äußert einerseits Verständnis dafür, dass die SSB ihre Mitarbeiter nach den EM-Wochen entlasten wollen. Andererseits fürchtet sie aber durch das reduzierte Nahverkehrsangebot zunehmenden Autoverkehr – insbesondere dann, wenn etwa auf der Freilichtbühne im Höhenpark Veranstaltungen sind. Die SSB weisen als Ersatz auf die regulär verkehrenden Buslinien 43 und 44 hin. Für Mezger ist das aber kein adäquater Ersatz. „Die können nicht den Ausfall der Stadtbahn ersetzen“.

Ruf nach dichterem Takt

Birgit Greuter nimmt den Vorgang zum Anlass, auf den langen Kampf der Killesberg-Anrainer zu erinnern, mit dem eine Taktverdichtung auf der U 5 erreicht werden soll. Sie gehört zu den wenigen Linien im SSB-Schienennetz, die nur im 20-Minuten-Takt unterwegs ist, wo hingegen auf anderen Verbindungen alle zehn Minuten eine Bahn kommt. „Die Taktung der U 5 am Killesberg ist ja schon sehr schlecht, aber nun von Montag bis Freitag keine Bahn mehr anzubieten, ist unfassbar“.