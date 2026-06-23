Am Dienstag, 23. Juni, gastiert die Band im Rahmen ihrer Tour zum 50-jährigen Jubiläum in Stuttgart. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
19.06.2026 - 15:31 Uhr
Mit Hits wie „Cold as Ice“ oder „I want to know what love is“ stürmten sie die Charts. Weltweit wurden mehr als 80 Millionen Tonträger von Foreigner verkauft. Am Dienstag, 23. Juni, nach technischen Problemen nun bereits ab 20 Uhr gastiert die britisch-amerikanische Rockband im Rahmen ihrer Jubiläumstour zum 50-jährigen Bestehen auf der Freilichtbühne Killesberg in Stuttgart. Das Konzert ist ausverkauft, mehrere Tausend Besucher werden erwartet. Für die Anreise empfiehlt der Veranstalter daher ausdrücklich die öffentlichen Verkehrsmittel.