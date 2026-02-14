Nahverkehr und Krisen Wie die SSB alle Kriege überstanden
Moderne Verkehrssysteme geraten rasch aus dem Takt. Lässt sich etwas aus Zeiten lernen, wo es zum Funktionieren keine Alternative gab?
Daseinsvorsorge, das ist für Nikolaus Niederich das Schlüsselwort, mit dem sich die Rolle der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in Krisenzeiten ihrer Geschichte zusammenfassen lässt: „Es waren Fahrgäste, um die es ging, nicht Kunden wie man heute sagt.“ In der Straßenbahnwelt Stuttgart steht er vor einer „Trümmer Lok“ aus dem Jahr 1946 – Relikt einer harten Zeit.