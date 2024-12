Vor der nächsten Verhandlung gehen die Warnstreiks im Nahverkehr weiter. Busse und Züge in manchen Regionen stehen bis Mittwoch still. Nun soll auch im Raum Karlsruhe gestreikt werden.

red/dpa/lsw 02.12.2024 - 15:09 Uhr

Neben den warnstreikbedingten Ausfällen in einigen Südwest-Regionen müssen sich am Dienstag auch Pendler im Karlsruher Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der AVG (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft) an diesem Tag zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien Werkstätten, die Wagenreinigung und Teile der Infrastruktur und des Fahrdienstes, teilte Verdi mit. Man rechne mit einer ähnlichen Beteiligung wie bei den Ausständen im Oktober und November.