In der Ortsmitte in Fellbach-Oeffingen eröffnet am Donnerstag, 4. Dezember, eine Bäckereifiliale. Welches Unternehmen dort künftig was anbietet, lesen Sie hier.

In den vergangenen Tagen verfolgten Passanten bereits sehr interessiert, was sich im Erdgeschoss des Neubaus in der Ortsmitte des vom Fellbacher Stadtteils Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) tut. Handwerker waren kräftig im Einsatz für den Countdown der neuen Filiale der Bäckerei Mildenberger: Im Schaufenster ist bereits auf großen Lettern zu lesen, dass am Donnerstag, 4. Dezember, Neueröffnung ist unter dem Slogan „Türe auf, Ofen an“. Das Backnanger Familienunternehmen betreibt bereits mehrere Filialen in Fellbach. Wie Geschäftsführer Friedrich Mildenberger sagt, habe man sich bewusst für diesen Standort in Oeffingen entschieden.

„Wir sind hier vor einigen Jahren von der Stadt angesprochen worden, ob wir Interesse haben, eine Bäckerei mit Café in Oeffingen zu eröffnen. Wir haben die Situation angeschaut und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es an dieser Stelle eine tolle Chance gibt für ein schönes Bäcker-Café mit Außenflächen“, berichtet Mildenberger. „Wir haben uns damals, als die Stadt uns diesen Vorschlag gemacht hat gesagt: Wenn in Oeffingen, dann genau dort“, so Mildenberger.

Passanten verfolgen mit Interesse, was sich in der Ortsmitte mit der Neueröffnung tut. Foto: Eva Schäfer

Auch am Sonntag ist die neue Filiale der Bäckerei in Oeffingen geöffnet

Die Räumlichkeiten umfassten etwa 120 Quadratmeter. In dem Innenbereich des Bäckereicafés gebe es 28 Sitzplätze, im Sommer komme dann noch eine Außenfläche hinzu. Insgesamt seien dann in dem Oeffinger Geschäft sieben Kolleginnen in Vollzeit, Teilzeit und Aushilfe tätig. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 6.30 bis 18 Uhr, am Samstag von 6.30 bis 13 Uhr und am Sonntag von 8 bis 11 Uhr. Vom Sortiment her erwarte die Kunden eine „Vielfalt und Abwechslung handwerklich hergestellter Back- und Konditoreiwaren“. Und, wie Mildenberger ankündigt, gebe es zur Neueröffnung besondere Eröffnungsangebote.

Der Platz mitten im Flecken ist in der Adventszeit mit einer Krippe dekoriert. Foto: Eva Schäfer

Das Backnanger Familienunternehmen hat fünf Filialen in Fellbach

Mit der Oeffinger Filiale hat das Backnanger Familienunternehmen wieder insgesamt fünf Filialen in Fellbach. Die Bäckerei ist im Rathaus-Carrée am Entenbrünnele präsent, in dem Bereich der nördlichen Bahnhofstraße in der Maicklerstraße 2, im Rewe Aupperle in der Stuttgarter Straße 32, und in Schmiden in der Fellbacher Straße 12. Durch die Schließung des Kauflands in Schmiden war eine der insgesamt fünf Filialen in Fellbach im Frühjahr dieses Jahres weggefallen.

Wie die Mitte gestärkt werden kann, darüber machen sich viele Kommunen Gedanken. In vielen Zentren ist der Strukturwandel und der Rückgang des Einzelhandels spürbar, was zu einer Verödung der Stadtkerne beiträgt. Im Fellbacher Stadtteil Oeffingen soll dagegen gehalten und die Nahversorgung gestärkt werden. So wurde die Post 2023 in der ehemaligen Schalterhalle der Volksbank eröffnet, 2023 eröffnete dann auch Patrik Scalcione das neue Eiscafé an diesem zentralen Platz im Flecken. Dieser ist während der Adventszeit mit einer Krippe geschmückt, auch die Bushaltestelle ist dort untergebracht. Für die Nahversorgung nahe des Ortskerns ist auch ein Baustein, dass einige Meter weiter in der Remser Straße Elvira Mursel 2023 einen kleinen Supermarkt eröffnet hat.