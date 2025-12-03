In der Ortsmitte in Fellbach-Oeffingen eröffnet am Donnerstag, 4. Dezember, eine Bäckereifiliale. Welches Unternehmen dort künftig was anbietet, lesen Sie hier.
In den vergangenen Tagen verfolgten Passanten bereits sehr interessiert, was sich im Erdgeschoss des Neubaus in der Ortsmitte des vom Fellbacher Stadtteils Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) tut. Handwerker waren kräftig im Einsatz für den Countdown der neuen Filiale der Bäckerei Mildenberger: Im Schaufenster ist bereits auf großen Lettern zu lesen, dass am Donnerstag, 4. Dezember, Neueröffnung ist unter dem Slogan „Türe auf, Ofen an“. Das Backnanger Familienunternehmen betreibt bereits mehrere Filialen in Fellbach. Wie Geschäftsführer Friedrich Mildenberger sagt, habe man sich bewusst für diesen Standort in Oeffingen entschieden.