Ein neues SB-Märktle am Bahnhof bietet ab Mittwoch regionale Produkte. In einem Fairteiler wird es außerdem gerettete, kostenlose Lebensmittel geben.
02.03.2026 - 20:00 Uhr
Am Holzgerlinger Bahnhof gibt es von Mittwoch an eine Verkaufsstelle für regionale Produkte. Und nicht nur das: An der ehemaligen Radstation wird es auch einen sogenannten Fairteiler geben, in dem überschüssige Lebensmittel deponiert werden, die dann kostenfrei mit nach Hause genommen werden können. Offiziell eröffnet werden das SB-Märktle und der Fairteiler am Mittwoch um 16 Uhr.