Nahversorgung in Leutenbach „Das ist Gold wert“ – wie ein Automatenladen auf dem Land Alltag wird
Mitten in Leutenbach ersetzt Technik fehlende Geschäfte. Das 24/7-Lädle zeigt, wie Nahversorgung auf dem Land heute funktionieren kann.
Mitten in Leutenbach ersetzt Technik fehlende Geschäfte. Das 24/7-Lädle zeigt, wie Nahversorgung auf dem Land heute funktionieren kann.
Als die Tür des kleinen Ladens in der Ortsmitte von Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) aufschwingt, fällt der Blick sofort auf die massiven Automaten an der Wand. Einer ist silbern mit kleinen Fächern voller Nudeln, Eier und Honig. Rechts daneben steht ein großes, tiefschwarzes Gerät, dessen breite Glasscheibe den Blick auf Säfte, Soßen und regionale Spezialitäten freigibt.