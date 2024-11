Landauf, landab wackeln gerade in Außenbereichen immer wieder kleine Post- und Paketshops, Degerloch wiederum hat jetzt einen zweiten Standort hinzubekommen – dauerhaft. Wie kommt das?

Caroline Holowiecki 21.11.2024 - 13:25 Uhr

Für die Menschen in Degerloch ist es eine gute Nachricht. Sie können seit Kurzem aus zwei Post-Standorten innerhalb von etwa 200 Metern wählen. Das Schreibwarengeschäft Schreibfant ist Ende Oktober an der Epplestraße in größere Räume gezogen und hat seither diverse Postdienstleistungen im Angebot. „In dieser neuen Filiale können unsere Kundinnen und Kunden Brief- und Paketmarken kaufen sowie verschiedene Dienstleistungen wie die Annahme von Brief-, Paket- und Expresssendungen, Auskünfte zu Produkten und Services, Portoermittlung und so weiter in Anspruch nehmen“, erklärt Klaus-Dieter Nawrath, ein Sprecher der DHL-Group. Außerdem gibt es nach wie vor die Filiale an der Jahnstraße. Er betont: „Bei der angesprochenen Filiale von Schreibfant in der Epplestraße 24 handelt es sich um einen zusätzlichen Standort in Degerloch.“