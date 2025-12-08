Im Mai 2010 wurde der Cap-Markt in Stuttgart-Fasanenhof eröffnet. Am 25. April 2026 schließt er – sehr zum Bedauern von Bewohnern des Stadtteils, die um die Nahversorgung fürchten.
Die Tages des Cap-Marktes in Stuttgart-Fasanenhof sind gezählt – es sind noch 138 Tage, dann schließt das in der Eichäckerstraße zentral gelegene Lebensmittelgeschäft nach fast 15 Jahren. Die Nachricht hat sich in dem Stadtteil bereits rumgesprochen und Bewohner, wie Franz Fischer, höchst beunruhigt: „Für die für älteren Menschen hier ist das eine Katastrophe“, lässt er die Redaktion wissen. Für sie und auch für weniger älteren Menschen ist der Cap-Markt sehr geschickt für den normalen oder kleinen Einkauf.“ Die Tatsache, dass am Eingang zum Fasanenhof, am Europaplatz, ein Edeka-Markt vorhanden ist, sieht er als schwachen Trost. „Für die Alten ist der Weg zum Europaplatz zu Fuß viel weiter und nicht jeder kann sich ein Auto leisten.“ Besonders für Menschen mit Handicap sei das ein echtes Problem. „Und die Gesellschaft altere ja massiv, meint er und fragt: „Wo soll das hinführen, wenn die Nahversorgung immer mehr wegbricht?“