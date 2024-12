Nahversorgung in Stuttgart-Weilimdorf

Wie befürchtet muss der Lebensmittelmarkt im Weilimdorfer Stadtteil Wolfbusch Ende des Jahres schließen, weil kein Personal vorhanden ist. Glücklicherweise steht ein neuer Betreiber schon in den Startlöchern.

Torsten Ströbele 13.12.2024 - 12:37 Uhr

Karsten Fischer hatte große Hoffnung, dass der Bonus-Markt im Weilimdorfer Stadtteil Wolfbusch gerettet werden kann. Der Bonus-Geschäftsführer brauchte dringend neue Mitarbeiter, um den Lebensmittelmarkt am Hubertusmarkt weiter betreiben zu können. Bisher kamen die Beschäftigten vom Jobcenter – vor allem Langzeitarbeitslose. Sie werden in den Bonus-Märkten ausgebildet und geschult, um nach durchschnittlich zwei bis drei Jahren in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden zu können. Das klappt grundsätzlich sehr gut, sodass die Bonus-Märkte regelmäßig personellen Nachschub brauchen. Doch der blieb zuletzt aus. Nun ist klar: Der Bonus-Markt muss schließen.