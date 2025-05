Die Weinfest-Saison startet. Ob in den Weinbergen, auf dem Marktplatz oder im Weinkeller: Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Weinfeste und Wein-Events in und um Stuttgart.

Was den einen die Stadtfestle sind, sind den anderen die Weinfestle: unverzichtbare Highlights des Jahres. Hier kommt ein Überblick über die wichtigsten Feste in der Region Stuttgart, die sich rund um das Thema Wein drehen. In chronologischer Reihenfolge. Prost.