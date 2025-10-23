Shetlandpony Letti hat heimlich ein Fohlen bekommen. Jetzt ist die Überraschung am Sonnenhof in Remseck (Kreis Ludwigsburg) perfekt – und die Suche nach einem passenden Namen läuft.

Was für eine süße Überraschung: Als Anja Müller, Tierpflegerin auf dem Erlebnisbauernhof Sonnenhof in Remseck, vergangene Woche morgens an ihrem Arbeitsplatz mit der Mistkarre um die Ecke im Stall kam, stand da völlig überraschend nicht nur Shetlandpony Letti, sondern auch eine Mini-Version von ihr. Ein Fohlen war in der Nacht geboren worden. Ein Mädchen.

Damit hatte auf dem Sonnenhof niemand gerechnet. Eine jungfräuliche Geburt? Wohl kaum. Doch was war geschehen? Im Frühjahr kamen Letti und Barbie, zwei Shetlandponys, neu auf den Erlebnisbauernhof. „Ich habe noch zum Händler gesagt, dass die beiden ein bisschen dick sind“, erinnert sich Anja Müller. Doch das ist bei Shetlandponys nicht ganz unüblich. „Lieber proper als zu dürr. Wir haben uns da gar keine Gedanken gemacht.“

Überraschender Nachwuchs

Keiner ahnte, dass ein Fohlen unterwegs war. Foto: privat

Zu alledem muss man wissen, dass Pferde und auch Ponys in der Regel elf Monate lang trächtig sind. Letti war also schon in anderen Umständen, als sie auf den Sonnenhof kam. Was aber eben keiner ahnte.

Letti ist über den Sommer viel gelaufen und hat sogar ein bisschen abgenommen. Dass sich das Shetlandpony beim Pony-Schnupperkurs zuletzt etwas unwillig zeigte, machte niemanden stutzig. „Solche Phasen hatte sie immer einmal. Letti und Barbie waren von Anfang an manchmal etwas zickig“, berichtet die Tierpflegerin.

Vielleicht noch ein Baby

Apropos Barbie. Nachdem Letti überraschend Mutter wurde, würde es Anja Müller nicht wundern, wenn auch bei Barbie demnächst Nachwuchs käme. Auch sie hatte von Anfang an ein paar Kilos zu viel auf den Rippen. „Wir werden sehen“, so die Tierpflegerin.

Erst einmal freut man sich auf dem Sonnenhof über das kleine Fohlen von Letti, das der Mama wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Mutter und Kind sind wohlauf, lauten die guten Nachrichten vom Remsecker Erlebnisbauernhof. Was jetzt zum Glück noch fehlt, ist ein Name für den Zwerg. Hier setzt man auf dem Sonnenhof auf Vorschläge unserer Leser. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, nur ein Hinweis: Das Shetlandpony-Baby ist ein Mädchen.