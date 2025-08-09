Namensgebung in Stuttgart Platz für Persönlichkeiten!
Sollte man Straßen und Plätze nach Persönlichkeiten benennen? Man soll! Denn Namen im öffentlichen Raum geben in doppeltem Sinne Orientierung. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Sollte man Straßen und Plätze nach Persönlichkeiten benennen? Man soll! Denn Namen im öffentlichen Raum geben in doppeltem Sinne Orientierung. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Kennen Sie den Johann-Lorenz-Schiedmayer-Platz? Und wussten Sie, dass das Haus der Geschichte aus der Vogelperspektive betrachtet die Form eines Konzertflügels hat? Und wissen Sie, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt?