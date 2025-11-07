Die Bildungslandschaft Ditzingens ist um die Doris-Leibinger-Schulen erweitert worden. Auch die zentrale Grundschule der Kernstadt ist nach der Frau des früheren Trumpf-Chefs benannt.
07.11.2025 - 15:09 Uhr
Das Porträt von Doris Leibinger war im Musiksaal der Grundschule so aufgestellt, als blicke sie auf die Kinder und Erwachsenen, die in den Musiksaal der Schule gekommen waren. In dem Gebäude hatten sie sich zu einer Feier anlässlich der Namensgebung der neuen zentralen Grundschule der Kernstadt eingefunden. Am Standort der vormaligen Konrad-Kocher-Schule, ursprünglich eine Grund- und Hauptschule, ist ein Neubau entstanden. Hier werden fortan Grundschüler der beiden Ditzinger Grundschulen, der Konrad-Kocher-Schule und der Wilhelmschule, unterrichtet.