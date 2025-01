Die Neue Nationalgalerie in Berlin würdigt mit einer großen Werkschau die Fotografin Nan Goldin. Mit zärtlicher Schonungslosigkeit porträtiert Goldin das Leben, Lieben und Sterben zwischen Sex, Drogen und Gewalt.

Gunther Reinhardt 10.01.2025 - 13:44 Uhr

Da ist Suzanne unter der Dusche in Palenque, da ist Edwige hinter der Bar des Evelyne’s in New York City. Hier der dösende Brian auf einem Häuserdach, dort die weinende April, der masturbierende Bobby, Nans geschwollenes Gesicht, nachdem sie verprügelt wurde. Mark wird tätowiert, Cookie und Vittorio heiraten, Jungs knutschen, irgendjemand spritzt sich Heroin.