Die griechische Sängerin Nana Mouskouri wird 90 Jahre alt. Sie spricht über das Älterwerden, den Krieg in Europa und ihre Begegnung mit Marlene Dietrich.

Steffen Rüth 11.10.2024 - 14:29 Uhr

Am 13. Oktober wird Nana Mouskouri 90 Jahre alt. Und das will gefeiert werden. Die auf Kreta geborene und in Athen aufgewachsene Griechin, die einst klassische Musik studierte und Jazz sang, ist seit fast 65 Jahren weltweit (aber ganz besonders im deutschsprachigen Raum) eine Berühmtheit. Und sie singt immer noch mit Leidenschaft, wie sie verrät.