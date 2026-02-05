Nicht der bayerische, sondern der schleswig-holsteinische Ministerpräsident hält die Laudatio auf Manuel Hagel bei der Verleihung der Narrenschelle. Markus Söder ist trotzdem Thema.
Die erste Lektion in Schwäbisch-Alemannischer Fasnet lernt Daniel Günther im Handumdrehen. „Narri“ ruft er am Mittwochabend in den großen Saal des Colosseo-Hotels im Europa-Park. Und schon tönt ihm ein lautes „Narro“ entgegen. „Das war ja einfach“, ist er selbst verblüfft. Dass man ihm den Narrenamateur gleichwohl ansieht, weiß der CDU-Ministerpräsident aus dem hohen Norden natürlich. „Ich habe die falschen Klamotten an“, gibt er zu. Am Revers seines schwarzen Anzugs steckt sogar ein kleines Schleswig-Holstein-Wappen. Zwischen all den Hexen, Weißnarren und Blätzle, die aus dem ganzen Südteil des Landes nach Rust gekommen sind, fällt er da schon ein wenig auf.